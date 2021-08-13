В Башкирии подорожали товары из «набора первоклассника»

Традиционно перед 1 сентября специалисты проводят мониторинг цен на предметы, необходимые для школы. В 2021 году так называемый «набор первоклассника» подорожал почти на 4%.
Так, по сравнению с прошлым годом товары для мальчиков подорожали на 3,8%, а для девочек – на 2,9%. Полностью собрать мальчика в школу обойдётся в 19 366 рублей, где 14 619 рублей уйдёт на одежду и обувь, а 4747 – на канцтовары, рюкзак и учебники. А вот отправить в школу девочку дороже почти на 5 тысяч рублей. Полный набор первоклассницы в 2021 году обойдётся в 23 947 рублей. На одежду и обувь придётся потратить около 19 200 рублей, а на канцтовары – так же 4747.
Специалисты также отметили, что и букет из пяти цветов в этом году стал дороже. В среднем цветы для учителя обойдутся жителям Башкирии в 600 рублей.