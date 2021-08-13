В Башкирии двое мужчин мучили собак и нападали на детей

Жуткую картину наблюдали жители Стерлитамака. Двое пьяных мужчин издевались над животными и бросались на детей. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, двое мужчин в состоянии крайне сильного алкогольного опьянения дебоширили во дворе дома №137 по улице Худайбердина. Они били собак, а потом использовали их вместо подушек, чтобы поспать. На играющих недалеко детей мужчины кричали матом, кидали в них камни и стекла, угрожали, что побьют. Играющие ребята якобы мешали спать пьяницам.

Негативные эмоции у пользователей сети вызвали не только пьянчуги, но и автор видеозаписи. Комментаторы решили, что мужчина мог бы вмешаться в ситуацию и огородить от опасности животных и детей, позвонив в правоохранительные органы.