В Башкирии отказали в помиловании мужчине, который зарезал друга и инвалида

В Башкирии прошло заседании Комиссии по вопросам помилования при главе республики. В этот раз ходатайство подали семь заключенных, но ни одно прошение не было удовлетворено.

Фото №1 - В Башкирии отказали в помиловании мужчине, который зарезал друга и инвалида

Среди них мужчина, который убил своего собутыльника, а потом и беспомощного соседа с инвалидностью, который стал свидетелем ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджёг квартиру.

Также о помиловании попросил мужчина, который решил отомстить своей знакомой и подбросил под её машину, где женщина находилась с двумя детьми, гранату. К счастью, трагедии удалось избежать, а мужчина понёс наказание.

Когда читаешь ходатайства осужденных за тяжкие преступления, или даже их серию, буквально волосы дыбом встают. Это грабежи, разбои, применение насилия, убийства, в том числе и совершенные с особой жестокостью, участие в наркобизнесе. В большинстве случаев мы имеем дело с рецидивом. При этом осужденные раскаиваются, обещают в дальнейшем вести добропорядочный образ жизни. Однако искренность данных лиц вызывает сомнения, есть все основания полагать, что в случае помилования они вновь встали бы на путь преступлений.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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