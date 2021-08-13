В Башкирии отказали в помиловании мужчине, который зарезал друга и инвалида

В Башкирии прошло заседании Комиссии по вопросам помилования при главе республики. В этот раз ходатайство подали семь заключенных, но ни одно прошение не было удовлетворено.
Среди них мужчина, который убил своего собутыльника, а потом и беспомощного соседа с инвалидностью, который стал свидетелем ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджёг квартиру.
Также о помиловании попросил мужчина, который решил отомстить своей знакомой и подбросил под её машину, где женщина находилась с двумя детьми, гранату. К счастью, трагедии удалось избежать, а мужчина понёс наказание.