В Башкирии отказали в помиловании мужчине, который зарезал друга и инвалида

Когда читаешь ходатайства осужденных за тяжкие преступления, или даже их серию, буквально волосы дыбом встают. Это грабежи, разбои, применение насилия, убийства, в том числе и совершенные с особой жестокостью, участие в наркобизнесе. В большинстве случаев мы имеем дело с рецидивом. При этом осужденные раскаиваются, обещают в дальнейшем вести добропорядочный образ жизни. Однако искренность данных лиц вызывает сомнения, есть все основания полагать, что в случае помилования они вновь встали бы на путь преступлений.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ