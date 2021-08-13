В Башкирии котят на два года замуровали в подвале

В Стерлитамаке местная жительница объявила войну уличным кошкам. Совершенно негуманными и жестокими методами 60-летняя горожанка избавляется от котов во дворе дома №19 по улице Шаймуратова.

Как сообщает Mash Batash, по инициативе пенсионерки коммунальные службы замуровали все дыры в подвал. Запертыми оказались более пятидесяти котов разных возрастов. Местные жители уверяют, что кошки спокойно жили в подвале дома много лет, пока на них не стала охотиться пенсионерка.

Сначала она травила хвостатых таблетками от туберкулеза, которые смешивала с фаршем и раскидывала по улице. После она заперла котов в подвале – в тесноте без еды и свежего воздуха несчастные начали умирать. Некоторые жители стараются подкармливать запертых животных, пока в ситуации разбирается администрация города. Однако чиновники не спешат решить проблему несчастных котят.