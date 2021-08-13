Самолёт Сочи-Уфа совершил экстренную посадку из-за дебошира

В Волгограде совершил экстренную посадку авиалайнер Сочи-Уфа. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта МВД России по ПФО.

Оказалось, причина внезапной посадки самолёта – дебошир на борту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал покой в салоне, ругался, кричал и даже пытался ударить одну из пассажирок.