Самолёт Сочи-Уфа совершил экстренную посадку из-за дебошира

В Волгограде совершил экстренную посадку авиалайнер Сочи-Уфа. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта МВД России по ПФО.

Фото №1 - Самолёт Сочи-Уфа совершил экстренную посадку из-за дебошира

Оказалось, причина внезапной посадки самолёта – дебошир на борту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал покой в салоне, ругался, кричал и даже пытался ударить одну из пассажирок.

Самолёт экстренно посадили в аэропорту Волгограда. Дебошира задержали сотрудники полиции. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Авиалайнер продолжил рейс до намеченного пункта назначения.

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