Самолёт Сочи-Уфа совершил экстренную посадку из-за дебошира

В Волгограде совершил экстренную посадку авиалайнер Сочи-Уфа. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта МВД России по ПФО.
Оказалось, причина внезапной посадки самолёта – дебошир на борту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал покой в салоне, ругался, кричал и даже пытался ударить одну из пассажирок.
Самолёт экстренно посадили в аэропорту Волгограда. Дебошира задержали сотрудники полиции. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Авиалайнер продолжил рейс до намеченного пункта назначения.