В Башкирии в опрокинувшемся авто погибли водитель и пассажирка

Сегодня, 13 августа, в Кармаскалинском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован около двух часов дня в селе Кармаскалы.

Водитель за рулём «Шевроле Авео» двигался по улице Вахитова. В один момент он не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Машина перевернулась и опрокинулась.

От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажирка. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть пострадавших. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД Башкирии.