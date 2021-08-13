Карина Мурзабаева завоевала золото на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Уфе

Башкирская спортсменка завоевала первое золото на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе. Карина Мурзабаева стала обладательницей высшей награды в дисциплине грэпплинг. Сегодня под сводами «Уфа-Арены» впервые в России стартовало планетарное первенство.

Карина Мурзабаева еще до старта турнира считалась фавориткой. Девушка два года назад стала двукратным бронзовым призером первенства мира в Баку. Долгая и упорная подготовка привела спортсменку к новой награде. Теперь Карина Мурзабаева – чемпионка мира среди юниоров.

Было очень сложно и волнительно. Я очень рада, что дома мне удалось завоевать золотую медаль. Карина Мурзабаева, победительница чемпионата мира по грэпплингу среди юниоров

Поддержать участников приехал мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон. Перед началом соревнований он дал наставления для всех желающих участников чемпионата, а также рассказал о своих предстоящих спортивных планах.

Грэпплингисты за два дня соревнований разыграют 68 комплектов наград. Основная борьба за медали разворачивается между сборными России и Казахстана. Цвета российского триколора защищают 79 спортсменов, Казахстана – 57. Это самые многочисленные делегации. Серьезную борьбу им навязывают венгры и испанцы.

Пока спортсмены выясняют кто лучше, с трибун «Уфы-Арены» доносятся крики поддержки российским спортсменам. География болельщиков широкая. Можно встретить фанатов и из Подмосковья, и из Кургана, и из Буздякского района.