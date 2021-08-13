Карина Мурзабаева завоевала золото на чемпионате мира по борьбе среди юниоров в Уфе

Башкирская спортсменка завоевала первое золото на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе. Карина Мурзабаева стала обладательницей высшей награды в дисциплине грэпплинг. Сегодня под сводами «Уфа-Арены» впервые в России стартовало планетарное первенство.
Карина Мурзабаева еще до старта турнира считалась фавориткой. Девушка два года назад стала двукратным бронзовым призером первенства мира в Баку. Долгая и упорная подготовка привела спортсменку к новой награде. Теперь Карина Мурзабаева – чемпионка мира среди юниоров.
Поддержать участников приехал мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон. Перед началом соревнований он дал наставления для всех желающих участников чемпионата, а также рассказал о своих предстоящих спортивных планах.
Грэпплингисты за два дня соревнований разыграют 68 комплектов наград. Основная борьба за медали разворачивается между сборными России и Казахстана. Цвета российского триколора защищают 79 спортсменов, Казахстана – 57. Это самые многочисленные делегации. Серьезную борьбу им навязывают венгры и испанцы.
Пока спортсмены выясняют кто лучше, с трибун «Уфы-Арены» доносятся крики поддержки российским спортсменам. География болельщиков широкая. Можно встретить фанатов и из Подмосковья, и из Кургана, и из Буздякского района.
Прямо сейчас под сводами «Уфы-Арены» грэпплингисты продолжают бороться за медали. Шансы на победу есть у башкирских спортсменок Аделины Мурзабаевой и Валерии Давыдовой. Они вышли в финал. А юноши из нашей республики выступят завтра. Их дисциплина грэпплинг-ги.