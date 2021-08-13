В Башкирии на тушение пожаров отправились ещё 60 волонтёров

Сегодня, 13 августа, прошла встреча главы Башкирии и волонтёров регионального отделения организации «Молодая гвардия» от партии «Единая Россия».
Добровольцы отправились в Бурзянский, Зилаирский, Зианчуринский и Хайбуллинский района на тушение лесных пожаров. Группа волонтёров сформирована из неравнодушных жителей Уфы, Альшеевского, Илишевского, Белебеевского и других районов. Всего на тушение огня отправились ещё 60 волонтёров.
Все добровольцы были обеспечены необходимой экипировкой, каждому выдали средства для борьбы с огнём – 50 пожарных ранцев и 100 ранцевых огнетушителей.
На 10 августа ситуация с природными пожарами в регионе находится под контролем муниципалитетов и специалистов МЧС. Недостатка в волонтёрах нет. В то же время для ликвидации очагов требуется дополнительное оборудование и средства связи. Радий Хабиров отметил, что в начале недели провёл совещание с региональными представителями операторов сотовой связи. На нём приняли решение установить в семи населённых пунктах Хайбуллинского района базовые станции – «фемтосоты». Они обеспечат жителей этих сёл и деревень, специалистов оперативных служб связью. Операторы поддержали это предложение и выразили готовность оказать необходимое содействие.
Глава Башкирии поблагодарил волонтёров за участие в добровольческой акции и пожелал успешной работы. Радий Хабиров также попросил передать слова благодарности всем, кто борется с огнём в Хайбуллинском и других районах республики.
Руководитель региона отметил, что в пострадавших муниципалитетах предстоит большая лесовосстановительная работа. В дальнейшем на их территории будут активно развивать системы мониторинга пожарной обстановки, в том числе телекоммуникационные комплексы «Лесоохранитель». Они позволяют обнаружить возгорания на ранней стадии, сократить время и затраты на их тушение. Первые камеры уже смонтировали на вышках телерадиовещания в Учалинском, Белорецком и Бурзянском районах.
Кроме того, с 2022 года в тушении пожаров будут использовать новый спасательный вертолёт Ка-32А11ВС, который по заказу республики производит Кумертауское авиационное производственное предприятие.
По состоянию на 10:00 13 августа на территории республики действуют 10 природных пожаров площадью более 1 тысячи га – в Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском, Бурзянском и Зианчуринском районах. В тушении заняты 1 109 человек и 154 единицы техники. Также работают порядка 400 волонтёров. Совместными усилиями они локализовали уже девять пожаров.
Фото: glavarb.ru