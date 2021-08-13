В Башкирии на тушение пожаров отправились ещё 60 волонтёров

На 10 августа ситуация с природными пожарами в регионе находится под контролем муниципалитетов и специалистов МЧС. Недостатка в волонтёрах нет. В то же время для ликвидации очагов требуется дополнительное оборудование и средства связи. Радий Хабиров отметил, что в начале недели провёл совещание с региональными представителями операторов сотовой связи. На нём приняли решение установить в семи населённых пунктах Хайбуллинского района базовые станции – «фемтосоты». Они обеспечат жителей этих сёл и деревень, специалистов оперативных служб связью. Операторы поддержали это предложение и выразили готовность оказать необходимое содействие.