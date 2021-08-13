Стала известна сумма призовых от Башкирии для чемпионов и призеров Олимпийских игр

В Уфе будет построен центр фехтования. Об этом рассказал сегодня Радий Хабиров на встрече с участниками Олимпийских игр в Токио. Глава Башкортостана провел разговор с олимпийской чемпионкой Токио Аделиной Загидуллиной и серебряным призером прошедших игр Тимуром Сафиным, их тренерами и руководством республиканской федерации фехтования.

Последние успехи башкирских спортсменов еще раз доказали необходимость строительства центра фехтования в Башкортостане. Глава республики пообещал, что центр будет построен.