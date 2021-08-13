Стала известна сумма призовых от Башкирии для чемпионов и призеров Олимпийских игр

В Уфе будет построен центр фехтования. Об этом рассказал сегодня Радий Хабиров на встрече с участниками Олимпийских игр в Токио. Глава Башкортостана провел разговор с олимпийской чемпионкой Токио Аделиной Загидуллиной и серебряным призером прошедших игр Тимуром Сафиным, их тренерами и руководством республиканской федерации фехтования.
Последние успехи башкирских спортсменов еще раз доказали необходимость строительства центра фехтования в Башкортостане. Глава республики пообещал, что центр будет построен.
Согласно Указу Главы, Аделина Загидуллина и Тимур Сафин, их тренеры Егор Попов и Лира Грушина получили денежные выплаты. Впервые с 2011 года суммы материального поощрения были увеличены. За первое место на Олимпийских играх положены 2 миллиона рублей, а за второе место спортсмен получает 1,5 миллиона. Тренеры получат половину от этих сумм. Руководитель Федерации фехтования Евгений Емельянов был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Олимпийцы и их тренеры получили Орден Салавата Юлаева.