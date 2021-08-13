Из Уфы в районы лесных пожаров отправили гуманитарную помощь

Провизию, а также обмундирование и ранцевые распылители подготовили для Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского и Бурзянского районов, где вовсю полыхает огонь. Сбор проходил у единого волонтерского штаба.

К местам ЧС направились и несколько добровольцев. Совершенно случайно в момент, когда проходила погрузка, в здание на селекторное совещание направлялся глава республики. Он поблагодарил волонтеров за помощь и пожелал им удачи. Радий Хабиров рассказал о планах по установке системы «Лесохранитель», которая с помощью искусственного интеллекта будет фиксировать пожары на раннем этапе. Кроме того, в регионе будут развивать авиаотряды для тушения огня с воздуха.