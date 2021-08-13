Из Уфы в районы лесных пожаров отправили гуманитарную помощь

Провизию, а также обмундирование и ранцевые распылители подготовили для Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского и Бурзянского районов, где вовсю полыхает огонь. Сбор проходил у единого волонтерского штаба.
К местам ЧС направились и несколько добровольцев. Совершенно случайно в момент, когда проходила погрузка, в здание на селекторное совещание направлялся глава республики. Он поблагодарил волонтеров за помощь и пожелал им удачи. Радий Хабиров рассказал о планах по установке системы «Лесохранитель», которая с помощью искусственного интеллекта будет фиксировать пожары на раннем этапе. Кроме того, в регионе будут развивать авиаотряды для тушения огня с воздуха.
Это уже не первый гуманитарный десант, который отправляется к местам пожаров. На беду откликнулось много простых людей, а также организации, которые отправляют свою технику для локализации огня. Добавим, что любой желающий может поехать на тушение в качестве волонтера. Для этого можно оставить заявку в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру: 8-(800)-201-89-03.