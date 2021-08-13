В Башкирию на выходные вернётся жара

В Башкирии ближайшие выходные окажутся жаркими. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

Начало недели оказалось прохладным из-за «вторжения холодных воздушных масс с севера». Но уже с пятницы в Башкирии значительно потеплеет.

А 14 августа в субботу станет совсем жарко. Температура воздуха прогреется до +28, +33°С. При этом осадков не ожидается, что делает такую жаркую и сухую погоду крайне пожароопасной.