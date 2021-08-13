Более 90% сотрудников холдинга «Технодинамика» прошли вакцинацию от COVID-19

В Башкортостане растет число тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Их сегодня 61 человек. Восемь лежат под аппаратами ИВЛ.

Всего лечение в стационарах проходят 698 инфицированных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксировано 286 новых случаев заражения. От ковида скончались 10 человек. Тем временем, активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились более 824 тысяч человек.

Много прививок поступило. Благодаря вакцинации мы создадим общий иммунитет и сохраним здоровье себе и близким. Гузель Алексеева, медсестра прививочного кабинета Иглинской ЦРБ

Также, профилактика короновируса проходит и на уфимских предприятиях. В холдинге «Технодинамика» вакцинировали более 90% сотрудников. Из более чем двух тысяч работников привиты почти 1900.

Когда появилась вакцина, мы одними из первых решили вакцинировать персонал. Не принудительно – была проведена разъяснительная работа, были заключены договоренности с поликлиниками. Организовали на территории завода сдачу антител. Хамит Хасаншин, главный инженер холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»