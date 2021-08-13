Более 90% сотрудников холдинга «Технодинамика» прошли вакцинацию от COVID-19

В Башкортостане растет число тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Их сегодня 61 человек. Восемь лежат под аппаратами ИВЛ.
Всего лечение в стационарах проходят 698 инфицированных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксировано 286 новых случаев заражения. От ковида скончались 10 человек. Тем временем, активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились более 824 тысяч человек.
Также, профилактика короновируса проходит и на уфимских предприятиях. В холдинге «Технодинамика» вакцинировали более 90% сотрудников. Из более чем двух тысяч работников привиты почти 1900.
Николай Колосков, сборщик электрических машин и аппаратов холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»