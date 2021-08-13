Спасатели Уфы за одну ночь помогли трём пострадавшим в ДТП

13 августа глубокой ночью спасатели Уфы помогли пострадавшим в авариях. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.
Так, на трассе М-5 в аварию попали мама и сын. На 1480 км автодороги столкнулись «Фольксваген Поло» и «Рено Логан». В общей сложности пострадали четыре человека. Спасателям удалось оперативно деблокировать 64-летнюю женщину и её 42-летнего сына, который находился за рулём авто. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Также спасатели в эту же ночь прибыли в микрорайон Шакша, где столкнулись ВАЗ-21099 и КамАЗ. Водителя отечественного авто аккуратно достали из помятого салона и госпитализировали.
Фото: УГЗ г. Уфы.