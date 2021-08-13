Житель Башкирии ограбил свою возлюбленную

По предварительным данным, 31-летняя жительница города Учалы познакомилась в социальных сетях с 28-летним мужчиной. Немного пообщавшись, она пригласила его к себе в гости. Тот приехал, пару дней пожил у новоиспеченной любовницы, но в один день пропал. Только ушел новый возлюбленный не с пустыми руками, а прихватив все дорогие украшения и гаджеты хозяйки дома. Женщина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии