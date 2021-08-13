Житель Башкирии ограбил свою возлюбленную

31-летняя жительница Учалов обратилась в полицию и рассказала о том, что из ее квартиры пропали украшения из золота, телефон, планшет. Она предположила, что украсть вещи мог ее новый возлюбленный. Женщина обратилась в полицию.

Фото №1 - Житель Башкирии ограбил свою возлюбленную

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 28-летний житель Сибая - возлюбленный заявительницы. Похищенные ценности он сдал в ломбард и получил за них около 60 тысяч рублей.

По предварительным данным, 31-летняя жительница города Учалы познакомилась в социальных сетях с 28-летним мужчиной. Немного пообщавшись, она пригласила его к себе в гости. Тот приехал, пару дней пожил у новоиспеченной любовницы, но в один день пропал. Только ушел новый возлюбленный не с пустыми руками, а прихватив все дорогие украшения и гаджеты хозяйки дома. Женщина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии

В ходе следственных действий выяснилось, что у горе-любовника есть жена. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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