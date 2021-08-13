Житель Башкирии ограбил свою возлюбленную

31-летняя жительница Учалов обратилась в полицию и рассказала о том, что из ее квартиры пропали украшения из золота, телефон, планшет. Она предположила, что украсть вещи мог ее новый возлюбленный. Женщина обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 28-летний житель Сибая - возлюбленный заявительницы. Похищенные ценности он сдал в ломбард и получил за них около 60 тысяч рублей.
В ходе следственных действий выяснилось, что у горе-любовника есть жена. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".