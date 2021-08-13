Башкирские спортсмены завоевали три медали в первый день ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров

Три медали в копилку российской сборной принесли сегодня башкирские спортсмены на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров в дисциплине грэпплинг. Две золотые награды и одну серебряную завоевали представительницы Стерлитамака в своих весовых категориях. Всего за два соревновательных дня грэпплеры в Уфе разыграют 68 комплектов наград.

Слезы радости сразу после сигнала об окончании финальной встречи. Аделина Мурзабаева не может сдержать эмоции и еще не до конца верит, что стала лучшей на мировом первенстве. Она вышла на ковер одной из последних. В финале, применив удушающий прием, Аделина победила спортсменку из Казахстана.

Еще одна финалистка из Стерлитамака Валерия Давыдова не справилась с испанкой Мариной гарсия Феррай, уступив ей со счетом 4:16.

Всего за два дня соревнований в грэпплинге разыграют 68 комплектов наград. Основная борьба за медали разворачивается между сборными России и Казахстана. Цвета российского триколора защищают 79 спортсменов, Казахстана – 57. Это самые многочисленные делегации.

Серьезную борьбу им навязывают венгры и испанцы. Хавьер Мартинез приехал в Уфу поддержать сына Пабло. Вообще выезды с родителями на соревнования в тренерском штабе сборной Испании не поддерживают. Но здесь сделали исключение, ведь отец еще и первый тренер спортсмена.

Сборная Италии – одна из самых немногочисленных команд на чемпионате. Всего два спортсмена приехали в Уфу, чтобы побороться за медали в грэпплинге. И обоим удалось завоевать бронзовую награду в своих весовых категориях.

Пока спортсмены выясняют кто лучше, с трибун «Уфы-Арены» российских спортсменов поддерживают болельщики. Здесь фанаты из Подмосковья, Кургана, из Буздякского района и не только.