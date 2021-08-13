В Башкирии осудили членов ОПГ, которые сбывали угнанные автомобили

Члены преступной группы подыскивали и приобретали дорогостоящие краденные автомобили на территории Российской Федерации, после чего пригоняли их в республику, изготавливали поддельные правоустанавливающие документы, организовывали замену кузовных номеров транспортных средств на номера реально существующих автомобилей, которые были сняты с учета, в связи с выездом за территорию РФ. Далее обвиняемые ставили автомобили на учет в органах ГИБДД, оформляя на подставных лиц, а затем реализовывали добросовестным покупателям.

пресс-служба СУ СКР по РБ