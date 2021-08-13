В Башкирии осудили членов ОПГ, которые сбывали угнанные автомобили
В Нефтекамске суд вынес приговор троим участникам ОПГ. Они занимались сбытом угнанных автомобилей с 2016 по 2018 год.
ОПГ состояла из троих братьев 33, 37, 40 лет и их 38-летнего приятеля. Мужчины занимались скупкой и продажей угнанных автомобилей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Члены преступной группы подыскивали и приобретали дорогостоящие краденные автомобили на территории Российской Федерации, после чего пригоняли их в республику, изготавливали поддельные правоустанавливающие документы, организовывали замену кузовных номеров транспортных средств на номера реально существующих автомобилей, которые были сняты с учета, в связи с выездом за территорию РФ. Далее обвиняемые ставили автомобили на учет в органах ГИБДД, оформляя на подставных лиц, а затем реализовывали добросовестным покупателям.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Злоумышленники продали 14 автомобилей на сумму около 30 млн рублей. Свою вину они не признали. Двоих мужчин приговорили к пяти годам тюрьмы, третьего - к трем годам. 33-летнего участника ОПГ суд признал невиновным.
Следственное управление полагает, что собранные доказательства, свидетельствуют о причастности всех фигурантов к совершенным преступлениям, в связи с чем в настоящее время принимаются меры к обжалованию вынесенного приговора.