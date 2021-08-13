Лесной пожар в Хайбуллинском районе близится к локализации

Пожар в Хайбуллинском районе близится к локализации. Огонь практически загнали в ловушку. Для разведки территории в небо были запущены дроны Росгвардии. Это позволило установить направление пожара и ветра, а также понять, каким образом безопаснее всего для леса запустить встречный пал – главное оружие в борьбе с огнем. В эпицентре по-прежнему сегодня работала съемочная группа БСТ.

Гектары леса и полей, словно снегом, покрыты пеплом. Минерализованные полосы – теперь дороги, по которым идет переброска сил. Еще вчера основная часть пожарных и волонтеров боролась с огнем именно здесь.

На участках, где уже нет горения, все равно остаются дежурить волонтёры вдоль минполосы. Территорию пожарные отвоевали, но как бы огонь не взял реванш.

Чилига – растение, которое доставило уже немало проблем. Ею усеяны почти все склоны в районе. Но здесь она должна сыграть на руку. Ускорить пущенный пал навстречу к основному очагу.

Смысл встречного пала в том, что этот огонь контролируется. Подобравшись к пожару, они друг друга ликвидируют. Вокруг увеличили в ширину минерализованную полосу.

Работать пожарным и волонтерам приходится в тяжелых условиях. Даже в паре метров от огня температура стоит такая, что не выдерживает и техника.

Самый крупный очаг возгорания находится в Хайбуллинском районе, но это часть пожара который захватывает еще Зианчурирсуий и Зилаирский. Стихия на стыке трех районов. И чтобы правильно пустить встречный пал, пришлось долго проводить разведку, взвешивая все: от рельефа и растительности до направления ветра.

Лесники – это люди, которые знают на своем участке каждое дерево и тропу. И от зрелища последних дней хотелось плакать.