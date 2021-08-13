В районе Башкирии прошла большая сельскохозяйственная ярмарка

В Буздяке прошла ярмарка местной продукции. Ее организовала Торгово-промышленная палата республики. Подобные мероприятия будут проходить до 15 сентября по всему региону. В Буздяке можно было приобрести не только продукцию фермеров и ремесленников со всего района, но и пройти вакцинацию от COVID-19.

Липовый, гречишный и цветочный – на прилавке пасечника Фаниля Янгуразова мед самых разных оттенков. За лакомством к продавцу спешат покупатели. Больше всего пчеловод гордится медом из подсолнечника.

Свою продукцию нахваливают и фермеры. Получив республиканский грант, семья Халиуллиных открыла бизнес. На их прилавке – перепелиные яйца и мясо птицы: свежее и копченное. Продукт – диетический. Спешат покупатели и за овощами. Тем более, что и стоимость их дешевле, чем в магазинах.

Пока взрослые совершают покупки, у детей своя ярмарка. Развлекательная. Весь день на площади ребят конкурсами и играми развлекали аниматоры.

Отдельно на ярмарке разместилась так называемая медицинская площадка. Здесь консультации вели врачи Республиканской клинической больницы. Кроме того, все желающие могли привиться от коронавируса. Шли в основном люди старшего возраста.