В Башкирии определили сумму выплаты, которую дадут «детям войны»

Ее начнут начислять уже в августе. Деньги выдаются разово. Получить их смогут все те, кому на момент начала Великой Отечественной не исполнилось 14 лет. Соответствующий указа подписал глава региона, по инициативе которого ранее и приняли соответствующий статус.

Закон о «детях войны» приняли в конце марта этого года. И вот теперь назначены конкретные выплаты. В течение августа и сентября пенсионеры получат по одной тысяче рублей. Деньги, конечно, небольшие. Власти признавались: из-за тяжелой экономической ситуации боялись не потянуть новый закон. В будущем сумму обязательно увеличат.

Также у «детей войны» появилось право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания.

Новые выплаты автоматически получат «дети войны», который родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Все они войну встречали в разном возрасте: кто-то будучи уже школьником, ну а кто-то – в утробе матери. Общее у всех одно: они, по сути, потеряли детство, украденное Великой Отечественной.