В Башкирии новый учебный год начнется в очном формате

День знаний в Башкирии не переносится. Дети пойдут в школу 1 сентября. Об этом заявил Радий Хабиров на августовском совещании. Однако ученики с хроническими заболеваниями могут остаться дома. Санитарные нормы в школах не отменяются, а в Стерлитамаке может появиться математический лицей для одаренных.

Эти ГАЗы разъедутся по 30 районам республики. В этом году вопрос со школьными автобусами будет закрыт, отметил Радий Хабиров. Сегодня вручили 41 ключ представителям образовательных учреждений. Полосой препятствий к знаниям порой становится географическое положение муниципалитета. В Бурзянском районе путь до некоторых школ составляет не менее 20 километров.

3D- принтер, интерактивный пол, уроки в виртуальной реальности. В фойе Конгресс-холла «Торатау», который стал местом проведения педсовета, развернулась выставка. Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху – основная тема совещания.

Представить современное образование без гаджетов практически нереально. При этом возможности виртуального мира расширяются. Например, в кабинет химии можно попасть с помощью джойстика, а смешать элементы таблицы Менделеева не в колбе, а на экране. При этом неудачный эксперимент останется без последствий.

За парты 1 сентября сядут почти полмиллиона юных жителей республики. Хотя дату праздника решено не переносить, санитарные нормы не отменяются. Тем более, что новым штаммом коронавируса болеют и дети. Школьникам, имеющим хронические заболевания, скорее всего, придется начать учебный год дома.

Руководители районов получили замечание от главы республики по темпам реализации проекта «Взлетай». Также Радий Хабиров поручил сделать доступными стоматологические кабинеты, открытые благодаря этой программе и учителям. А вот математический лицей для одаренных может появиться в Стерлитамаке, если в срок до 1 октября не определятся с местом его строительства в Уфе.

В капремонте в республике нуждаются 365 школ и облагородить их необходимо до 2026 года. Это поручение президента страны. Дети должны учиться в комфортных условиях. Кстати, даже в прошлый пандемийный год удалось создать условия для учебы, пусть она в основном проходила в стенах дома.

Радий Хабиров поблагодарил педагогов Зауралья, которые помогают в тушении лесных пожаров. Традиционно на педсовете учителя и работники образования получили звания заслуженных, а госнаград и премий удостоились призеры конкурса «Учитель года». При этом преподаватели скромно отметили, что любая награда за труд всегда коллективная.