Тайны Сакаски: в Башкирии дайверы обнаружили продолжение подводной пещеры

Погружение на глубину почти 60 метров. Изученная часть подводной пещеры Сакаска увеличилась еще на 150 метров. В Башкортостане продолжается экспедиция под эгидой Русского географического общества. Группа спелеодайверов из разных регионов России обследует неизученную ранее пещеру, вход в которую находится на дне Юмагузинского водохранилища.

Примерно час хода на катере от плотины Юмагузинского водохранилища вверх по течению, и вот то самое место. Перед погружением – тщательная подготовка и проверка оборудования. На глубине почти 60 метров им предстоит провести не меньше часа.

Когда за плечами 20 лет подводного стажа уже ничего не боишься. Но под водой нужно быть ко всему готовым, говорит Сергей Байков. Профессиональный спелеодайвер из Владимира в исследовании пещеры Сакаски участвует с самой первой экспедиции.

Исследование всегда немного опасное. В том плане, что до тебя там никто не был, нужно оценить состояние потолка, видимости, глубины, декомпрессионные, выход. Сергей Байков, спелеодайвер /Г.Владимир/

Задача – пройти как можно дальше по неизученной части Сакаски и проложить так называемый ходовик. Это веревка, которая служит проводником для последующих погружений в пещеру. Восемь профессиональных спелеодайверов из разных регионов России приехали на Юмагузинское водохранилище, чтобы продолжить дело, начатое в октябре 2017 года. Именно тогда под эгидой Русского географического общества состоялась первая экспедиция в Сакаску.

Пройден примерно один километр расстояния под землей в подводной части. Вышли на огромный подводный зал – это примерно девятиэтажный дом можно поставить. И есть вероятность, что есть сухая часть пещеры. Салават Нафиков, руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан

Предположительно длина пещеры может достигать 20 километров. Если это подтвердится, Сакаску официально признают самой длинной подводной пещерой в России.

Вход в пещеру находится у подножия этой скалы на глубине примерно 20 метров. Как раз сейчас группа дайверов после обследования подводного мира Скаски выходят на поверхность.

Продлили на полторы катушки ходовые, метров на 150. Пещера выходит, но она продолжается дальше, нужно брать больше газов и аварийных на выход и дальше искать. Сергей Байков, спелеодайвер /г. Владимир/

Параллельно продолжаются и работы по поиску живых организмов в темном подводном царстве Сакаски. Накануне с разных глубин были вновь отобраны пробы воды и грунта. Ведь еще во время первой экспедиции дайверы нашли в пещере рачка-эндемика. А погружаясь в этот раз, одному из участников экспедиции повезло еще больше.

На подъеме видел сомика. Потом стал подниматься, катушку размотал – вот такой сомик, я его чуть за хвост не поймал. Алексей Важинский, спелеодайвер /г. Москва/