Житель Башкирии из-за доверчивости лишился 2,5 миллионов рублей

Житель Башкирии стал очередной жертвой мошенников и потерял очень крупную сумму. Когда он понял, что его обманули, то сразу направился в полицию.

Пострадавшему жителю Нуримановского района Башкирии позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается снять с его банковских карт деньги. Также незнакомец предложил обезопасить счета. Мужчина поверил звонившему и сделал все, как ему сказали.