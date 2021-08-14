Житель Башкирии из-за доверчивости лишился 2,5 миллионов рублей

Житель Башкирии стал очередной жертвой мошенников и потерял очень крупную сумму. Когда он понял, что его обманули, то сразу направился в полицию.
Пострадавшему жителю Нуримановского района Башкирии позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается снять с его банковских карт деньги. Также незнакомец предложил обезопасить счета. Мужчина поверил звонившему и сделал все, как ему сказали.
Он оформил кредит, а затем перевел деньги на продиктованные счета. Это привело к тому, что житель Нуримановского района потерял примерно 2,5 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.