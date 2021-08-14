Радий Хабиров сообщил о возможности увеличения премии стобалльникам
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Августовского совещания
объявил о том, что он готов увеличить премии для стобалльников республики,
которые поступят в местные вузы. В этом году в регионе насчитывается 107
выпускников, получивших на экзаменах по тем или предметам 100 баллов.
Радий Хабиров отметил, что некоторые уже получили такую премию,
которая была утверждена в этом году.
Я готов и дальше увеличивать эту премию. Часть ребят её уже получили. Всё
просто: документы покажи и получи. Есть вузы, которые платят стобалльникам
повышенные стипендии. Да, за них идёт постоянная борьба, идет настоящая война
за умы. Но, считаю, руки опускать не нужно.
Радий Хабиров, Глава РБ
Кроме того, он попросил глав муниципалитетов активнее
проводить работу со стобалльниками, которые все же решили поступать в другие
высшие учебные заведения, расположенные за пределами Башкирии.
Важно, чтобы они не теряли связи с малой родиной. Для этого мы
сформулировали «теорию трёх касаний». Речь идёт о том, чтобы минимум три раза в
год глава района взаимодействовал с этими талантливыми ребятами. Например, один
раз передал продуктовый набор, второй – пригласил на встречу земляков, третий –
поощрил какой-нибудь премией. Главная задача – чтобы наши лучшие выпускники
вернулись после окончания вуза и работали в Башкортостане.