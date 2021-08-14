Радий Хабиров сообщил о возможности увеличения премии стобалльникам

Важно, чтобы они не теряли связи с малой родиной. Для этого мы сформулировали «теорию трёх касаний». Речь идёт о том, чтобы минимум три раза в год глава района взаимодействовал с этими талантливыми ребятами. Например, один раз передал продуктовый набор, второй – пригласил на встречу земляков, третий – поощрил какой-нибудь премией. Главная задача – чтобы наши лучшие выпускники вернулись после окончания вуза и работали в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава РБ