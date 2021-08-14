В Уфе директора фирмы оштрафуют на 1,2 миллиона рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Уфе осудили директора коммерческой организации по обвинению в дачи взятки в крупном размере. Мужчина предложил деньги сотруднику ФСБ дважды.

Следствие и суд установили, что в отношении директора организации, которая занимается реализацией нефтепродуктов, сотрудниками МВД и ФСБ проводилась проверка. В тот момент 41-летний директор фирмы предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 800 тысяч рублей, чтобы тот прекратил проверку и в дальнейшем покровительствовал в его работе.

Но в получении взятки было отказано, также бизнесмена предупредили о незаконности действий, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Башкирии. Сотрудник ФСБ сообщил о случившемся руководству. И после передачи взятки уже в размере 500 тысяч рублей директор фирмы был задержан.

Подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс. рублей, а также обратил в доход государства сумму переданной взятки. Приговор в законную силу не вступил. Пресс-служба СУ СК России по РБ