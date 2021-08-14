В Башкирии общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 52 тысяч

В Башкирии непрерывно растет общее число всех зарегистрированных случаев коронавируса. По данным оперштаба, всего за период пандемии в республике выявили 52 014 фактов заражения инфекцией.

Данные, опубликованные 14 августа, учитывают и 284 факта, зафиксированных за последние сутки. При этом 395 пациентов за эти же сутки были выписаны по выздоровлению. Всего в Башкирии лечение от коронавируса завершили 47 905 пациентов.