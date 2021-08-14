Республиканский математический лицей могут построить в другом городе Башкирии

Если до 1 октября не будет решен вопрос по земельному участку, то я приму решение о переносе его строительства в Стерлитамак. Это крупнейший промышленный центр. Там рядом Салават и Ишимбай, ОЭЗ «Алга». Не хочет у себя Уфа республиканский математический лицей, значит построим его в Стерлитамаке.

Радий Хабиров, Глава РБ