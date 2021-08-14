Республиканский математический лицей могут построить в другом городе Башкирии

Республиканский математический лицей-интернат может быть построен не в Уфе, а в Стерлитамаке. Ранее было запланировано, что начнет свою работу лицей уже в 2021 году в столице Башкирии, но на данный момент строительство так и не началось.

Фото №1 - Республиканский математический лицей могут построить в другом городе Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на Августовском совещании по образованию обратился к министру образования и науки республики Айбулату Хажину и сказал, что, если до 1 октября этого года не будет решен вопрос с земельным участком в Уфе, то лицей будут строить в Стерлитамаке.

Если до 1 октября не будет решен вопрос по земельному участку, то я приму решение о переносе его строительства в Стерлитамак. Это крупнейший промышленный центр. Там рядом Салават и Ишимбай, ОЭЗ «Алга». Не хочет у себя Уфа республиканский математический лицей, значит построим его в Стерлитамаке.

Радий Хабиров, Глава РБ
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