Республиканский математический лицей могут построить в другом городе Башкирии

Республиканский математический лицей-интернат может быть построен не в Уфе, а в Стерлитамаке. Ранее было запланировано, что начнет свою работу лицей уже в 2021 году в столице Башкирии, но на данный момент строительство так и не началось.
Глава Башкирии Радий Хабиров на Августовском совещании по образованию обратился к министру образования и науки республики Айбулату Хажину и сказал, что, если до 1 октября этого года не будет решен вопрос с земельным участком в Уфе, то лицей будут строить в Стерлитамаке.