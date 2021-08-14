В России от коронавируса за сутки скончались более 800 человек

Коронавирус за последние сутки унес 819 жизней по всей России. Такие данные предоставил федеральный оперштаб страны на 14 августа. Всего скончались от заболевания 169 683 человек.
По обновленным данным об эпидемиологической ситуации в стране, за сутки было зарегистрировано 22 144 новых фактов заражения. Общее число всех выявленных случаев коронавируса в России достигло 6 579 212.
На сегодня проведено свыше 171,6 миллионов исследований. Также за сутки выписано 19 550 пациентов, за весь период выздоровели 5 867 890 человек.