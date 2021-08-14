В Башкирии погибли две женщины в опрокинувшемся авто

В Башкирии днем 13 августа погибли две женщины. Обе находились в автомобиле, который двигался по ул. Вахитова в селе Кармаскалы Кармаскалинского района республики.

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что за рулем Chevrolet Aveo находилась 38-летняя уфимка. Она не справилась с управлением. В результате этого был допущен съезд авто с дороги, после чего транспорт опрокинулся.

В итоге водитель и ее 35-летняя пассажирка погибли на месте происшествия от полученных в ДТП травм. ГИБДД ведет разбирательство по факту случившегося.