Радий Хабиров встретился с десантниками возле нового памятника в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил парк Победы в Уфе, где 2 августа открыли памятник «Союз поколений десантников». Руководитель республики не смог присутствовать в тот день на мероприятии, потому прибыл 14 августа и встретился с десантниками Башкирии.
Радий Хабиров рассказал, что пришел к памятнику с удовольствием. А посвящена скульптурная композиция трем поколениям воинов-десантников. После этого Глава Башкирии пообщался с десантниками, которые служили в разное время.
Центр подготовки подрастающего поколения к армии Парк «Патриот» на базе воинской части в Чишминском районе примет первых курсантов осенью. Об этом ветеранам ВДВ рассказал Радий Хабиров. Председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Марат Кудермятов в свою очередь рассказал о проведённых в республике спортивных и патриотических мероприятиях. Глава Башкортостана высоко оценил работу ветеранских организаций и предложил им активнее участвовать в общественной жизни республики.