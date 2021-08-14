Радий Хабиров встретился с десантниками возле нового памятника в Уфе

Центр подготовки подрастающего поколения к армии Парк «Патриот» на базе воинской части в Чишминском районе примет первых курсантов осенью. Об этом ветеранам ВДВ рассказал Радий Хабиров. Председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Марат Кудермятов в свою очередь рассказал о проведённых в республике спортивных и патриотических мероприятиях. Глава Башкортостана высоко оценил работу ветеранских организаций и предложил им активнее участвовать в общественной жизни республики.