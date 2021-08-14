В Башкирии сократилось количество очагов природных пожаров

В Башкирии, по данным на утро 14 августа, сократилось количество очагов лесных пожаров. Если к вечеру прошлого их было 13, то утром 14 числа стало 8.

Также известно, что за ночь новых очагов возгорания не было зарегистрировано. Сегодня все еще продолжают гореть очаги в Хайбуллинском, Бурзянском, Зианчуринском, Баймакском, Белорецком, Абзелиловском районах. В некоторых из них отмечено по два очага. Общая площадь природных пожаров составляет 1 233 га.

Также из всех очагов локализовано 5 пожаров на общей площади 529,5 га. Борьба с природными пожарами все еще продолжается.