В Башкирии открылась еще одна лаборатория ПЦР-диагностики

В Башкирии была запущена еще одна лаборатория ПЦР-диагностики. Ее открыли в Городской больнице Сибая. За стуки новое оборудование в лаборатории может сделать порядка 400 тестов на коронавирус.

В Минздраве РБ сообщили, что оборудование закуплено на деньги из федерального и республиканского бюджетов. Оно позволит проводить тестирования для всего Зауралья. Кроме того, при необходимости, подчеркнули в министерстве, производительность можно будет удвоить.

На данный момент в Башкирии 135 государственных лабораторий, из них 15 имеют в составе лаборатории для ПЦР-диагностики. Сообщается, что в сентябре также планируется открытие подобной лаборатории в Октябрьском.