В Уфе в первый день ЧМ мира по борьбе среди юниоров Россия завоевала 22 золотые медали

Россия завоевала 22 золотые медали в первый же день Чемпионата мира по борьбе среди юниоров. Сначала соревновались кадеты, затем вышли юниоры. Двадцать два раза прозвучал также российский гимн.
В разделе кадеты первые места получили спортсмены разных весовых категорий: от 39 до 130 килограммов. Первые места в разделе заняли следующие российские спортсмены:
Вячеслав Шкодкин (39-42 кг),
Мухаммед Османов (46 кг),
Али Казимов (50 кг),
Степан Зубков (54 кг),
Мохмад Закров (58 кг),
Гамид Хиясов (110 кг),
Карина Мурзабаева (43 кг),
Ульяна Ходжинова (46 кг),
Елена Ефремова (52 кг),
Алина Копейкина (65 кг),
Александра Племяшова (90 кг).
Среди юниоров:
Хабиб Атлуев (58 кг),
Исмаил Кадиев (62 кг),
Ислам Бочкаев (66 кг),
Расул Абдулвадулов (71 кг),
Магомедмухтар Гусенов (84 кг),
Судим Ходжалиев (92 кг),
Шахсолтан Алакае (130 кг),
Аделина Мурзабаева (53 кг),
Валентина Павлова (64 кг),
Анна Ершова (71 кг),
Ангелина Леонидова (90 кг).