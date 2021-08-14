В Башкирии 81-летний уфимец и его дочь погибли после ДТП с грузовиком

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его 46-летняя дочь была доставлена в больницу, где в последствии скончалась, не приходя в сознание. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГИБДД по РБ