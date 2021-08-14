В Башкирии 81-летний уфимец и его дочь погибли после ДТП с грузовиком

В Башкирии минувшим вечером произошла смертельное ДТП, унесшее жизнь пожилого уфимца. Его дочь, находившаяся с ним в авто, скончалась чуть позже.

Фото №1 - В Башкирии 81-летний уфимец и его дочь погибли после ДТП с грузовиком

Дорожно-транспортное происшествие было совершено в половине одиннадцатого вечера в Буздякском районе. На 1361 километре трассы М-5 «Урал» произошло столкновение легковушки и грузовика. В ГИБДД Башкирии отметили, что, предположительно, 81-летний уфимец, управляющий автомобилем ВАЗ-2107, столкнулся с попутно движущимся грузовиком Howo, за рулем которого находился 55-летний местный житель.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его 46-летняя дочь была доставлена в больницу, где в последствии скончалась, не приходя в сознание. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: скриншот видеозаписи ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ 

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