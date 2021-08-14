Шесть муниципалитетов Башкирии получили сертификаты на покупку спортоборудования

Приветствуя гостей, Глава Башкирии поблагодарил воспитанников башкирской спортшколы и их тренеров за вклад в общероссийскую копилку наград, полученных на Олимпийских играх в Токио. После этого Радий Хабиров вручил спортивным школам Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также Белорецкого, Белебеевского и Туймазинского районов сертификаты разного номинала: от 1 до 50 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на покупку оборудования и инвентаря.