Шесть муниципалитетов Башкирии получили сертификаты на покупку спортоборудования

В Уфе 14 августа прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, в нем принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров. В этот день главы нескольких муниципалитетов получили ключи от новых автобусов для спортсменов и денежные сертификаты.
Приветствуя гостей, Глава Башкирии поблагодарил воспитанников башкирской спортшколы и их тренеров за вклад в общероссийскую копилку наград, полученных на Олимпийских играх в Токио. После этого Радий Хабиров вручил спортивным школам Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также Белорецкого, Белебеевского и Туймазинского районов сертификаты разного номинала: от 1 до 50 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на покупку оборудования и инвентаря.
Также Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Туймазинский и Белебеевский районы республики получили для своих спортивных школ новые автобусы. Ключи уже переданы главам муниципалитетов.