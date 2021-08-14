В Уфе возобновили движение два трамвая

В Уфе с сегодняшнего дня, то есть с 14 августа, возвращаются на маршрут два трамвая: №5, двигающийся от ул. Пушкина до Госцирка, и №16, курсирующий от «Зеленой Рощи» до ул. Пушкина.
Ранее движение двух трамваев было временно приостановлено из-за ремонтных работ на участках улицы Революционной. Протяженность реконструируемого участка составляет 1,8 километров.
На данный момент полностью восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние трамвайных путей. Об этом проинформировали в администрации Уфы. Также отмечено, что работы удалось завершить раньше срока.