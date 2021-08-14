В Уфе за семь месяцев в ДТП пострадали 116 детей, 1 погиб

В Госавтоинспекции Уфы подвели итоги прошедших семи месяцев года. Сообщается, что за этот период в столице Башкирии произошло 111 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В результате этих происшествий пострадали 116 детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, погиб за этот период один ребенок. В ГИБДД отметили, что нередко виновниками таких ДТП являются сами водители. Речь идет в том числе и о том, что водители порой недооценивают важность детских кресел.