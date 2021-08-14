В Башкирии локализовали крупный лесной пожар

На юге Башкортостана продолжают тушить природные пожары. Их площадь сейчас составляет около 1000 гектаров. Огонь в Хайбуллинском районе локализовали, но пожарные и волонтеры останутся продолжать работу до полной ликвидации. Тяжелая борьба, длившаяся не одну неделю, близится к окончанию.

Огненную полосу пускают наперерез очагу, который движется в этом же направлении. Пал начали с двух сторон. Счет идет на минуты. Необходимо успеть сомкнуть пущенные линии огня, прежде чем огонь успеет пробраться в еще открытый коридор. Но сейчас чилига на руку. Трактористы ночью не сомкнули глаз. Бульдозерами прокладывались минерализованную полосу.

Увидеть масштабы и направления огня удается только с воздуха. На кадрах как раз видно, как огонь с Зианчуринского района идет навстречу палу с Хайбуллинского. Главное – не допустить переброса запущенного пламя через минерализованную полосу в противоположную сторону.

Пожарные и волонтеры уже научились работать как одно целое. Когда кто-то выбивается из сил, рядом всегда есть те, кто подстрахует. Съезжаются не то, что со всей республики, со всей России. Эльвир приехал на родину из Крыма. Взял в аренду ветродуй и отправился защищать родную землю. Кто-то отпрашивается с работы на день, кто-то так "огненно" проводит свой отпуск. И, конечно, бороться с огнем без надежного тыла было бы невозможно.

Если бы не эти предприимчивые женщины, то про обед пожарные и волонтеры за эти дни забыли бы. Они разбили деревянный настил вместо стола, а еду готовят в родном Бурибае. Вставать, правда, приходится в пять утра. Зато каждый день накормлена сотня людей. А дома тоже есть те, кто хочет есть. А вот пожарные спецчасти особенно благодарны одному человеку.

Дом Разили Ямалетдиновой вот уже вторую неделю не принадлежит ей. Именно здесь кормят всех пожарных и волонтеров. За день это сотня людей, которым нужен и завтрак, и обед, и ужин. Двор она добровольно отдала под штаб. Круглосуточно работают женщины-добровольцы. Стол пустым не бывает ни минуты. Даже ночью. Так и в этот раз поспать удалось всего пару часов. Измученные и голодные пожарные вернулись лишь ближе к пяти утрам. Почти сутки боролись с огнем.