В Башкирии за сутки от коронавируса умерли 9 человек

В Башкортостане стало меньше тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Их сегодня 60 человек. Восемь человек лежат под аппаратами ИВЛ.

Всего лечение в стационарах проходят 670 инфицированных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксировано 284 новых случаев заражения. От ковида скончались 9 человек. Тем временем, активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились более 839 тысяч человек. Активно идет вакцинирование и в медучреждениях.

В Республиканской станции переливания крови привиты более 90% всех сотрудников.

У оставшихся 10 % есть понимание, что когда кончится временный медицинский отвод, обязательно пойдут вакцинироваться. Если появляется больной или контактирующий сотрудник, то мы отстраняем непривитых от работы.

Рамиль Хамитов, главный врач Республиканской станции переливания крови
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