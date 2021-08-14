В Башкирии за сутки от коронавируса умерли 9 человек

В Башкортостане стало меньше тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Их сегодня 60 человек. Восемь человек лежат под аппаратами ИВЛ.

Всего лечение в стационарах проходят 670 инфицированных, большая часть из которых – люди старше 60 лет. За сутки зафиксировано 284 новых случаев заражения. От ковида скончались 9 человек. Тем временем, активно продолжается вакцинация населения. Полностью двумя компонентами от коронавируса привились более 839 тысяч человек. Активно идет вакцинирование и в медучреждениях.