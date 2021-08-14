В Башкирии продолжается набор волонтеров для тушения лесных пожаров

Огнеборцам требуются помощь добровольцев. Помочь в тушении лесных пожаров на юге Башкортостана могут взрослые жители республики, не имеющие медицинских противопоказаний.

В Хайбуллинский, Зилаирский, Зианчуринский и Бурзянский районы уже выехали автомобили с необходимым оборудованием для создания мобильных волонтерских штабов на местах. В каждой локации постоянно будет находиться координатор, который сможет провести инструктаж, обеспечить волонтёров питанием, водой, снаряжением, связью и медицинской помощью.

Таким образом мы выстраиваем единую цепочку между республиканским волонтерским центром, стационарными оперативными штабами и мобильными штабами, которые развернуты в местах тушения пожара.

Яна Гайдук, и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике
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