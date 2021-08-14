В Башкирии продолжается набор волонтеров для тушения лесных пожаров

Огнеборцам требуются помощь добровольцев. Помочь в тушении лесных пожаров на юге Башкортостана могут взрослые жители республики, не имеющие медицинских противопоказаний.

В Хайбуллинский, Зилаирский, Зианчуринский и Бурзянский районы уже выехали автомобили с необходимым оборудованием для создания мобильных волонтерских штабов на местах. В каждой локации постоянно будет находиться координатор, который сможет провести инструктаж, обеспечить волонтёров питанием, водой, снаряжением, связью и медицинской помощью.