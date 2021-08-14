В Бирске в День физкультурника прошел полумарафон

В забеге на 5, 10 и 21 километр мог принять любой желающий. Соревнования BASHRUN несут с 2015 года. Бирск - новый город, в котором организовали массовый забег. Датой его проведения выбрали День медового спаса. Как связаны между собой башкирская пчела и бегуны?
Подходить на пушечный выстрел не надо. Бирск сегодня стал площадкой для спортивного забега. 12-летний Адис занимается бегом полтора года. Это уже третий марафон мальчика. Дистанцию берет каждый раз длиннее. Рекорд сегодня - пять километров.
В выносливости не уступают молодым бегуны категории 60+. Хотя на свой возраст эти подтянутые мужчины не выглядят. Тренер и ученик, в спорте более 30 лет. В беговой копилке только у одного более 90 марафонов.
Спортсменов от болельщиков отличали желтые футболки и сбитое дыхание. Уже на финише каждого марафонца награждали медалью с символом забега - башкирской пчелой. Самая длинная и сложная дистанция - 21 километр. Ее выбрали более 140 участников.
Дистанций было четыре. Самая короткая - 1663 метра –год основания Бирска.
Местом старта полумарафона стала обновленная Октябрьская площадь. Победа в федеральном проекте изменила центр Бирска до неузнаваемости. Радий Хабиров сегодня ознакомился с обновленным парком. Глава республики отмечает, что дополнительные общественные пространства будут и дальше. И преображенная площадь в Бирске может стать примером благоустройства других болезней и городов Башкортостана.