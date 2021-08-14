В Бирске в День физкультурника прошел полумарафон

В забеге на 5, 10 и 21 километр мог принять любой желающий. Соревнования BASHRUN несут с 2015 года. Бирск - новый город, в котором организовали массовый забег. Датой его проведения выбрали День медового спаса. Как связаны между собой башкирская пчела и бегуны?

Подходить на пушечный выстрел не надо. Бирск сегодня стал площадкой для спортивного забега. 12-летний Адис занимается бегом полтора года. Это уже третий марафон мальчика. Дистанцию ​​берет каждый раз длиннее. Рекорд сегодня - пять километров.

Меня подтянул мой папа, он бегает. Я тоже побежал. Теперь горжусь собой. Собираюсь в будущем 10 километров бежать. Всем советую. Адис Рамазанов, участник полумарафона

В выносливости не уступают молодым бегуны категории 60+. Хотя на свой возраст эти подтянутые мужчины не выглядят. Тренер и ученик, в спорте более 30 лет. В беговой копилке только у одного более 90 марафонов.

В 70 лет быстрее 50 минут - хороший результат. Мог и быстрее, но внуков провожал в аэропорт. Врачи говорят, что анализы хорошие. Надо бегать медленно - все мышцы, сосуды укрепляются. Равиль Шайхтдинов и Велюр Камалтдинов, участники полумарафона

Спортсменов от болельщиков отличали желтые футболки и сбитое дыхание. Уже на финише каждого марафонца награждали медалью с символом забега - башкирской пчелой. Самая длинная и сложная дистанция - 21 километр. Ее выбрали более 140 участников.

Не новая для меня - 21 километр. Бирск холмистый, я пробежал за 1 час 49 мин. Республика у нас спортивная. Мы научились делать мероприятия и не болеть. Спорт должен стать частью жизни каждого башкортостанца. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Дистанций было четыре. Самая короткая - 1663 метра –год основания Бирска.