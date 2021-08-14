Из Уфы запустили туры выходного дня на поезде

Пассажиров знакомят с городами Приволжья. Первый состав с туристами отправился в Ульяновск.

Впереди 12 часов дороги. Поезд вот-вот тронется и у уфимцев начнется путешествие в еще незабытое прошлое. На шее – пионерский галстук, а в глазах уже недетский энтузиазм. Форма пионеров надета неспроста. «Назад в СССР» – именно такой слоганом поезд отправляется из Уфы в Ульяновск. Там жителей Башкирии ждет тематическая экскурсия. Гостей поведут по основным достопримечательностям Ульяновска, также их ждет экскурсия по Волге на теплоходе.

Расписание поезда составлено таким образом, чтобы ночь пассажиры в дороге, а день посвящали экскурсиям в городе. Организатором такого проекта в Уфе стало Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

В рамках проекта в Приволжье отдохнули уже более 2 800 туристов. Они уже увидели такие города как Самара, Казань, Ижевск, Йошкар-Ола, Тольятти и Пенза. Из Уфы турпоезд отправляется впервые.

Восемь утра. В Ульяновске часов наших туристы будут уже через 12. Там для них подготовлена ​​яркая программа.