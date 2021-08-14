В Уфе в День физкультурника наградили спортсменов и тренеров

Функционеры, специалисты и журналисты получили грамоты и благодарности от правительства Башкортостана, а также почетные знаки «За в развитии спорта республики». Особое внимание на мероприятии уделили ветеранам.
Также на мероприятии наградили лучшего работника физической культуры и спорта. Им стал председатель комитета по спорту и молодежной политике Альшеевского района Динар Ахмадрисламов. А лучшим тренером Республики Башкортостан назвали Тагира Вахитова – наставника спортивной школы олимпийского резерва №26 по тхэквандо.