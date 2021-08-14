В Уфе в День физкультурника наградили спортсменов и тренеров

 Функционеры, специалисты и журналисты получили грамоты и благодарности от правительства Башкортостана, а также почетные знаки «За в развитии спорта республики». Особое внимание на мероприятии уделили ветеранам.

Этот праздник становится народным. Он показывает, что наша республикаспортивная. Только по статистике 1,8 млн. человек занимается спортом. Это половина республики.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Также на мероприятии наградили лучшего работника физической культуры и спорта. Им стал председатель комитета по спорту и молодежной политике Альшеевского района Динар Ахмадрисламов. А лучшим тренером Республики Башкортостан назвали Тагира Вахитова – наставника спортивной школы олимпийского резерва №26 по тхэквандо.

Фото №1 - В Уфе в День физкультурника наградили спортсменов и тренеров

Очень приятно, что отметили. Значит, усилия были не зря.

Тагир Вахитов, лучший тренер Республики Башкортостан - 2021 г.
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