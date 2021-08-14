Башкирские грэпплеры завоевали три медали на ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров

Очередные награды принцессы в копилку российской сборнойесли сегодня башкирские спортсмены на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров. Сегодня участники выявляли лучших в дисциплине «грэпплинг-ги». Грэпплеры из нашей республики завоевали две золотых медали и одну бронзу.

У семьи Мурзабаевых золотых медалей чемпионата мира по грэпплингу больше, чем у представителей стран мира. На двух сестер - четыре верхних ступеньки пьедестала. Чуть больше понадобилось Аделине Мурзабаевой, чтобы повторить золотой успех. Спортсменка из Стерлитамакского района снова была сильнее представительницы Казахстана. Днем ранее она одолела соперницу удушающим приемом. В дисциплине «грэпплинг-ги» ей удался болевой прием на руку.

Ее родная сестра Карина Мурзабаева также стала обладательницей двух золотых наград. Ей не нашлось равных в весовой категории до 43 килограммов.

Еще одна башкирская участница Валерия Давыдова не справилась с испанкой Мариной Гарсия Феррай. Уступила она и россиянке Марие Кобловой, и в итоге заняла только третье место чемпионата мира. Эмиль Исламгулов из Башкортостана выбыл из борьбы за медали. Спортсмен себя плохо почувствовал. Низам Идрисов проиграл в 1/4 финала соотечественнику Владимиру Мирошникову со счетом 3:12.

Основная борьба за медали развернулась между сборными России и Казахстана. Это самые многочисленные многочисленные. В одном из российско-казахских финалов победу одержал Иса Албогачиев из Тюмени. На радостях даже исполнил акробатический кульбит.