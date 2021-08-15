В Башкирии загадочно пропали сестры-подростки

В селе Мишкино Мишкинского района пропали без вести 15-летняя Анжела и 12-летняя Диана Тойкиевы. Вчера, 14 августа, девочки ушли из дома и не вернулись.

Приметы Анжелы: обычное телосложение, рост около 155 см, темные волосы ниже плеч. На ней были бриджи черного цвета, серая футболка с цветочком и розовые кеды.

Приметы Дианы: обычное телосложение, рост около 150 см, темные короткие волосы. На ней были бриджи серого цвета, зеленая футболка, черная косынка и серо-оранжевые кроссовки.