В Башкирии мужчина ограбил тетю своего приятеля

По предварительной версии, подозреваемый приехал в город Белебей и устроился работником по найму на стройку. На работе он познакомился с местным жителем, который пригласил его в гости к своей родственнице. В ходе застолья подозреваемый увидел ювелирные изделия, которые хозяйка оставила в серванте, положив в посуду. Мужчина тайком забрал их и ушел. Затем он сдал все в ломбард и уехал в Янаул. Деньги горожанин потратил на алкоголь.

пресс-служба МВД Башкирии