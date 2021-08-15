В Башкирии мужчина ограбил тетю своего приятеля

62-летняя жительница Белебея обратилась в полицию и заявила о том, что у нее пропали украшения из золота на сумму 50 тысяч рублей.
Под подозорение попал 27-летнего племянника заявительницы. Он проживает в Янауле, а в Белебей приехал на заработки. Задержан он был в родном городе, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительной версии, подозреваемый приехал в город Белебей и устроился работником по найму на стройку. На работе он познакомился с местным жителем, который пригласил его в гости к своей родственнице. В ходе застолья подозреваемый увидел ювелирные изделия, которые хозяйка оставила в серванте, положив в посуду. Мужчина тайком забрал их и ушел. Затем он сдал все в ломбард и уехал в Янаул. Деньги горожанин потратил на алкоголь.
пресс-служба МВД Башкирии
Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства инцидента.