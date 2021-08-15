Жителя Башкирии осудили за нецензурную брань в адрес полицейского

Дюртюлинский районный суд вынес приговор мужчине, который воспрепятствовал законной деятельности полицейского и выразился в его адрес него нецензурной бранью.

Фото №1 - Жителя Башкирии осудили за нецензурную брань в адрес полицейского

В кабинет участкового за появление в общественных местах в нетрезвом виде доставили мужчину. Он начал выражаться в адрес полицейского грубой нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Участковый уполномоченный сделал замечание, однако мужчина не успокоился и стал многократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес сотрудника полиции публичные оскорбления, сопровождая их нецензурными выражениями. Своими действиями данный гражданин унизил честь и достоинство сотрудника полиции и подорвал авторитет МВД РФ.

пресс-служба МВД Башкирии

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Злоумышленник отделался штрафом.

В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства. Дюртюлинский районный суд, рассмотрев иск по месту жительства ответчика, удовлетворил его и обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда.

пресс-служба МВД Башкирии
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