Жителя Башкирии осудили за нецензурную брань в адрес полицейского

Участковый уполномоченный сделал замечание, однако мужчина не успокоился и стал многократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес сотрудника полиции публичные оскорбления, сопровождая их нецензурными выражениями. Своими действиями данный гражданин унизил честь и достоинство сотрудника полиции и подорвал авторитет МВД РФ.

пресс-служба МВД Башкирии