Жителя Башкирии осудили за нецензурную брань в адрес полицейского
Дюртюлинский районный суд вынес приговор мужчине, который воспрепятствовал законной деятельности полицейского и выразился в его адрес него нецензурной бранью.
В кабинет участкового за появление в общественных местах в нетрезвом виде доставили мужчину. Он начал выражаться в адрес полицейского грубой нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Участковый уполномоченный сделал замечание, однако мужчина не успокоился и стал многократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес сотрудника полиции публичные оскорбления, сопровождая их нецензурными выражениями. Своими действиями данный гражданин унизил честь и достоинство сотрудника полиции и подорвал авторитет МВД РФ.
пресс-служба МВД Башкирии
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Злоумышленник отделался штрафом.
В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства. Дюртюлинский районный суд, рассмотрев иск по месту жительства ответчика, удовлетворил его и обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда.