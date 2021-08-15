В Башкирии осудили подростка, который до смерти избил сверстника из-за мелкой ссоры

Пострадавший упал на асфальт и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он в тот же день скончался в отделении реанимации от черепно-мозговой травмы. Против юноши, который избил погибшего, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.