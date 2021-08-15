В Башкирии осудили подростка, который до смерти избил сверстника из-за мелкой ссоры

В Салавате суд вынес приговор 16-летнему подростку, который случайно убил сверстника из-за мелкой ссоры. Подробности рассказали в пресс-службе суда.
Трагедия произошла третьего ноября прошлого года в парке Победы. В тот день погибший катался на своем велосипеде и случайно задел подсудимого, когда тот чинил свой велосипед. Юноша вышел из себя и несколько раз ударил подростка руками и коленом по голове.
Пострадавший упал на асфальт и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он в тот же день скончался в отделении реанимации от черепно-мозговой травмы. Против юноши, который избил погибшего, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
Подросток свою вину признавать отказался. Он отметил, что попал ладошкой руки в голову погибшего, после чего стянул его с велосипеда и сделал две подсечки. Суд приговорил парня к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.