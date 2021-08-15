В Башкирии пьяный мужчина угнал со двора чужую «Семерку»

В отделе полиции предполагаемый злоумышленник признал свою вину и пояснил, что увидел машину во дворе дома по улице Коммунистической. Постояв подумав, решил угнать ее. Подойдя к автомобилю, он обнаружил, что двери транспортного средства не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Мужчина залез внутрь, завёл ключом двигатель и уехал.

пресс-служба МВД Башкирии