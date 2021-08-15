В Башкирии пьяный мужчина угнал со двора чужую «Семерку»

Накануне в Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали мужчину, который угнал отечественную "Семерку" до того, как владелец обнаружил ее пропажу.
В ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД остановили "Семерку". Выяснилось, что автомобилем управляет не его владелец, а 34-летный пьяный мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Инспекторы сообщили хозяину легковушки о ее местонахождении.
В отношении задержанного за "пьяную" езду составлен протокол об административном правонарушении, а по факту угона возбуждено уголовное дело.