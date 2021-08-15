В Башкирии пьяный мужчина угнал со двора чужую «Семерку»

Накануне в Стерлитамаке сотрудники ДПС задержали мужчину, который угнал отечественную "Семерку" до того, как владелец обнаружил ее пропажу.

Фото №1 - В Башкирии пьяный мужчина угнал со двора чужую «Семерку»

В ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД остановили "Семерку". Выяснилось, что автомобилем управляет не его владелец, а 34-летный пьяный мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Инспекторы сообщили хозяину легковушки о ее местонахождении.

В отделе полиции предполагаемый злоумышленник признал свою вину и пояснил, что увидел машину во дворе дома по улице Коммунистической. Постояв подумав, решил угнать ее. Подойдя к автомобилю, он обнаружил, что двери транспортного средства не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Мужчина залез внутрь, завёл ключом двигатель и уехал.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении задержанного за "пьяную" езду составлен протокол об административном правонарушении, а по факту угона возбуждено уголовное дело.

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