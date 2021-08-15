«Старались все»: как в Башкирии тушили один из самых крупных лесных пожаров

А вот пожарные спецчасти особенно благодарны одному человеку. Дом Разили Ямалетдиновой вот уже вторую неделю ей не принадлежит. Именно здесь кормят всех пожарных и волонтеров. А за день это 100 человек, которым нужен и завтрак, и обед, и ужин. Двор она добровольно отдала под штаб. Круглосуточно работают женщины-добровольцы. Стол пустым не бывает ни минуты. Даже ночью. Так и в этот раз поспать удалось всего пару часов. Измученные и голодные пожарные вернулись лишь ближе к пяти утра. Почти сутки боролись с огнем.