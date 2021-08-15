«Старались все»: как в Башкирии тушили один из самых крупных лесных пожаров

Часть пожарных и волонтеров, две недели тушившие пожар в Хайбуллинском районе, отправляются домой. Самый крупный очаг возгорания в республике удалось локализовать. На месте остаются специалисты, которые продолжат круглосуточное патрулирование и будут препятствовать переходу огня за минерализованную полосу. Огонь должен дотлеть. Между тем за последние сутки в Башкортостане возникли еще четыре очага лесных пожаров общей площадью 22 гектара в Зианчуринском, Учалинском, Бурзянском и Абзелиловском районах.
Понять, что значат ежедневные цифры в сводках МЧС, можно только с воздуха. Горит больше тысячи гектаров. В Хайбуллинском районе сосредоточена самая большая группировка сил МЧС и волонтеров. Потушить такой огонь водой невозможно, поэтому пожар пытаются загнать в ловушку, пустив встречный пал. Подобравшись к пожару, они друг друга ликвидируют.
Эту местность в народе называют «Курочкин хутор». Сюда рано или поздно, говорят лесники, огонь подберется. Поэтому отсюда и дают встречный пал. Чилига не подвела – сгорает мгновенно, стремясь навстречу пожару.
Трактористы ночами не смыкали глаз, прокладывая минполосу. Как и сотрудники МЧС. В ночное время работать волонтерам нельзя, слишком опасно. Поэтому с закатом солнца на посту пожарные остаются одни.
Переходим на стадию ликвидации. Производим авиационную разведку Росгвардии. На кадрах как раз видно, как огонь с Зианчуринского района идет навстречу палу с Хайбуллинского. Главное – не допустить переброса, запущенного пламя через минерализованную полосу в противоположную сторону. Пожарные и волонтеры уже научились работать как одно целое. Когда кто-то выбивается из сил, рядом всегда есть те, кто подстрахует.
Съезжаются не то что со всей республики, со всей России. Эльвир приехал на родину из Крыма, взял в аренду ветродуй и отправился защищать родную землю.
Кто-то отпрашивается с работы на день, кто-то так "огненно" проводит свой отпуск. Вторую неделю здесь находятся пожарные. За это время у кого-то из ребят уфимской спецчасти успел родиться ребенок, которого он еще не видел, а кто-то пропустил всю свадебную подготовку. Отпустили домой буквально перед бракосочетанием. И, конечно, бороться с огнем без надежного тыла было бы невозможно.
Если бы не эти предприимчивые женщины, что такое обед пожарные и волонтера за эти дни забыли бы. Они разбили деревянный настил вместо стола, а еду готовят в родном Бурибае. Вставать, правда, приходится в пять утра. Зато каждый день накормлены сотня людей. А дома тоже есть те, кто хочет есть.
А вот пожарные спецчасти особенно благодарны одному человеку. Дом Разили Ямалетдиновой вот уже вторую неделю ей не принадлежит. Именно здесь кормят всех пожарных и волонтеров. А за день это 100 человек, которым нужен и завтрак, и обед, и ужин. Двор она добровольно отдала под штаб. Круглосуточно работают женщины-добровольцы. Стол пустым не бывает ни минуты. Даже ночью. Так и в этот раз поспать удалось всего пару часов. Измученные и голодные пожарные вернулись лишь ближе к пяти утра. Почти сутки боролись с огнем.
Почти также как вода здесь ценится бензин. Заправок ближайшие 70 км нет. Бензин в канистрах из Акъяра доставляет противопожарная охрана. Невозможно рассказать про всех, кто пытался внести свой вклад. Сотни людей сплотились и словно на войну, отправились бороться с огнем. Наконец можно заявить: благодаря каждому, кто принял участие, пожар в Хайбуллинском районе локализован.