В Башкирии пьяный водитель едва не угробил малолетних детей в ДТП

Вчера, 15 августа, в Янаульском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних - автомобиль "Волга" на полном ходу протаранил остановку общественного транспорта.
Авария произошла на 38 километре автодороги Нефтекамск - Янаул. За рулем легковушки находился 34-летний житель Нефтекамска. Оказалось, что в момент ДТП мужчина был пьян.
4-летняя дочь и 7-летний сын водителя получили различные травмы. Детей доставили в травматологическое отделение местной больницы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: ГИБДД Башкирии.