В Башкирии пьяный водитель едва не угробил малолетних детей в ДТП

Вчера, 15 августа, в Янаульском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних - автомобиль "Волга" на полном ходу протаранил остановку общественного транспорта.

Авария произошла на 38 километре автодороги Нефтекамск - Янаул. За рулем легковушки находился 34-летний житель Нефтекамска. Оказалось, что в момент ДТП мужчина был пьян.