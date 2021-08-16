В Башкирии пьяный водитель едва не угробил малолетних детей в ДТП

Вчера, 15 августа, в Янаульском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних - автомобиль "Волга" на полном ходу протаранил остановку общественного транспорта.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель едва не угробил малолетних детей в ДТП

Авария произошла на 38 километре автодороги Нефтекамск - Янаул. За рулем легковушки находился 34-летний житель Нефтекамска. Оказалось, что в момент ДТП мужчина был пьян.

Известно, что авария произошла из-за повреждения колеса, кроме того мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

пресс-служба ГИБДД Башкирии

4-летняя дочь и 7-летний сын водителя получили различные травмы. Детей доставили в травматологическое отделение местной больницы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: ГИБДД Башкирии.

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